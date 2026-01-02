Психолог рассказала, что разрушает отношения и как сохранить любовь

Молчание и закрытость могут разрушить отношения. Об этом "Газете.Ru" рассказала эксперт сервиса Twinby и психолог Лариса Каравайцева, передает Day.Az.

"Отношения разрушают конкретные проблемы. Например, молчание и закрытость. Отсутствие откровенного разговора приводит к накоплению обид и непониманию", - заявила эксперт.

Каравайцева отметила, что игнорирование потребностей партнера также пагубно сказывается на отношениях. По ее словам, если одному кажется, что его нужды не замечают, появляется ощущение отчуждения.

Психолог обратила внимание и на нехватку общих целей у пары. Она объяснила, что без общей перспективы будущее теряет смысл, и каждый начинает двигаться в своем направлении.

"Проблема часто заключается в том, умеют ли партнеры разговаривать. Когда обиды замалчиваются, кризис не проживается, а замирает внутри - и тогда даже сильные чувства могут потускнеть", - отметила Каравайцева.

Психолог рассказала, что чаще всего пары сталкиваются с кризисом в отношениях в первый, третий, седьмой и двенадцатый-пятнадцатый годы.

"В первый год партнеры узнают настоящего человека рядом, а после трех лет они проходят проверку на зрелость. Спустя семь люди сталкиваются с накопившейся рутиной и усталостью, а через 12-15 лет у них происходит переоценка ценностей и личных приоритетов", - поделилась эксперт.

Каравайцева заявила, что сохранить близость помогают регулярные ритуалы - совместные ужины, прогулки, поездки. Она также подчеркнула важность честных разговоров о потребностях друг друга.

"Любовь чиста, но может быть спрятана за бытовыми сложностями. Ее можно вернуть, если вместе искать первопричины и решения, не рубить с плеча. Готовность идти навстречу, меняться ради другого и вера в "мы" делают отношения бессрочными", - заключила психолог.