Названы опасные для беременных типы питания

Зачастую вегетарианство не представляет опасности для беременной и ее будущего ребенка. Однако некоторые его стили, такие как веганство и сыроедение, могут быть опасны, рассказала "Газете.Ru" врач-диетолог Отделения гинекологической эндокринологии НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова Минздрава РФ Юлия Москвичева, передает Day.Az.

"Веганы - самые строгие, "стопроцентные" вегетарианцы исключают из питания все продукты животного происхождения, а сыроеды отказываются от любой термической обработки пищи. Это самые сложные во время беременности варианты питания. Они повышают риски развития дефицита железа, витамина В12, омега 3-6, цинка и других важных для развития плода и здоровья матери элементов", - отметила врач.

По ее словам, можно точно сказать, что строгое веганство и сыроедение чаще приводят к рождению детей с недостаточной массой тела.

"Пищевая плотность продуктов увеличивается после тепловой обработки. Это означает, что из одного и того же продукта после термического воздействия можно получить больше энергии и калорий. Белок, даже растительный, усваивается гораздо эффективнее после тепловой обработки, как и многие жирорастворимые витамины D, Е, А, К. Сама веганка или сыроедка может иметь дефицит массы тела, то есть ее индекс массы тела (ИМТ) будет меньше 18,5, что приведет к проблемам со здоровьем. Снижение таких показателей как белок и железо негативно влияет на развитие плода, что находит подтверждение во время УЗИ при измерении роста и веса", - рассказала врач.

Часто специалисты советуют беременным скорректировать питание, отказавшись от веганства и сыроедения в пользу вегетарианства.

"В 90-е годы составить меню для вегетарианцев было сложнее, так как выбор продуктов был ограничен. Сейчас же есть множество разнообразных орехов, семян и вегетарианских протеиновых батончиков, что позволяет легко составить меню с нужной калорийностью и соотношением белков, жиров и углеводов", - заключила врач.

Почему беременным вегетарианкам необходимо следить за определенными биохимическими показателями, о какой патологии может говорить отвращение к мясу и может ли ребенок быть веганом - рассказала Москвичева в интервью "Газете.Ru".