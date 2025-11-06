Назван простой способ продлить молодость для женщин

Женщины с более прямыми и блестящими волосами воспринимаются как более молодые, здоровые и привлекательные. К такому выводу пришли исследователи из Университета Вены и компании Procter & Gamble.

Как передает Day.Az, работа опубликована в журнале International Journal of Cosmetic Science (IJCS).

В экспериментах приняли участие несколько тысяч женщин из США, Германии и Испании, которым показывали фотографии моделей в париках с разными характеристиками волос - по уровню блеска, выпрямленности и объему. Лица моделей были закрыты, чтобы исключить влияние мимики и черт лица.

Респонденты почти всегда выбирали гладкие и блестящие волосы как признак молодости, здоровья и привлекательности. Особенно сильной оказалась связь между блеском и восприятием здоровья. Влияние выпрямленности оказалось даже более выраженным, чем блеска: ровные прямые волосы оценивались как наиболее "молодые" и "ухоженные".

Высокий объем, напротив, не вызывал положительных ассоциаций. Наиболее привлекательным сочетанием участницы считали прямые, блестящие и умеренно объемные волосы.

"Мы показали, что даже незначительные различия в блеске и гладкости волос заметны наблюдателям и систематически влияют на их оценки", - отметил руководитель исследования Бернхард Финк из Университета Вены.