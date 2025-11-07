Стилист Лисовец перечислил самые необычные пуховики на осень

Стилист Владислав Лисовец перечислил самые необычные пуховики на осень. Об этом он рассказал на своем официальном сайте, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Играйте с цветом, составляйте монохромные образы. Даже не смотря на приглушенные тона - это яркий способ показать себя. Не первый сезон на подиуме, все еще актуально. Можно подбирать весь образ в одном принте, можно в совершенно разных, а можно сделать акцент только на пуховике - любой вариант допустим. И отделка важна, и в сочетании с аксессуаром из меха. Но не перестарайтесь, чтобы не придать лишнего возраста", - заявил Лисовец.

Он также рекомендовал носить укороченные пуховики и макси-силуэты.

"Макси-пуховик может выглядеть привлекательно. Добавляйте женственную обувь, аксессуары и кожаные перчатки вместо варежек. А укороченный позволит создать многоярусный силуэт и заметно вытянуть в росте! Не основной, но как один из вариантов в шкафу обязателен!" - рекомендовал стилист.