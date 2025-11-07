У лекарств от изжоги нашли опасный для женщин эффект

Таблетки от гипертонии, препараты для снижения уровня холестерина и лекарства от изжоги снижают общую выживаемость пациентов с раком молочной железы и повышают риск побочных эффектов лечения. К такому выводу пришли ученые из Университета Южной Австралии.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, результаты исследования опубликованы в журнале Cancer Medicine.

Данные были получены в результате 19 крупных клинических исследований, спонсируемых фармацевтическими компаниями. В них приняли участие более 23 тысяч женщин. Данные показали: ингибиторы протонной помпы (ИПП), которые используются для лечения расстройств пищеварения и изжоги, снижают общую выживаемость при раке груди. Также прием этих лекарств повышал риск тяжелых побочных эффектов лечения на 36%.

Ученые предполагают, что ингибиторы протонной помпы могут влиять на иммунную реакцию организма, а также изменять процесс всасывания и метаболизма противораковых препаратов. Однако для подтверждения этой теории необходимы дальнейшие исследования.

Дполнительно выяснилось, что препараты, которые обычно назначают при заболеваниях сердца или гипертонии, также повышают вероятность возникновения побочных эффектов. В эту группу входят бета-блокаторы, ингибиторы АПФ, блокаторы рецепторов ангиотензина и блокаторы кальциевых каналов.

Статины и метформин, которые часто используются для снижения уровня холестерина и лечения диабета соответственно, не оказали существенного влияния на выживаемость и течение терапии.