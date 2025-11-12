12 ноября 2025

12 ноября 2025 10:22

Врач перечислила восстанавливающие печень продукты

Некоторая еда особенно полезна при болезнях печени, рассказала врач-диетолог, гепатолог Нурия Дианова.

Как передает Day.Az, восстанавливающие этот орган продукты она перечислила в беседе с "Газетой.Ru".

Одним из таких полезных продуктов она назвала творог с жирностью от двух до семи процентов и уточнила, что для оздоровительного эффекта нужно съедать не менее 50 граммов этого продукта в день. По словам врача, творог содержит аминокислоту метионин, которая способствует уменьшению количества жира в печени.

"Эта же аминокислота содержится и в овсе, поэтому на завтрак можно есть овсянку, гранолу или мюсли. В кашу можно добавить урбеч из семян расторопши", - добавила она и уточнила, что расторопша содержит вещество силимарин, которое улучшает работу желчевыводящих путей. Кроме того, она помогает защитить клетки печени.

Дианова добавила, что при заболеваниях печени, а также для их профилактики могут быть полезны отвар шиповника и печеные яблоки.


