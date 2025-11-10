10 ноября 2025

10 ноября 2025 11:47

Определена идеальная разница в возрасте для долгих отношений

Не очень большая разница в возрасте скорее приведет к долгим и гармоничным отношениям, считает психотерапевт Элоиза Скиннер.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, ее мнение опубликовало издание Metro.

По словам Скиннер, разница в возрасте от нуля до трех лет - идеальна, поскольку партнеры находятся на схожих жизненных этапах.

"Скорее всего, вы соответствуете ожиданиям друг друга в финансовом плане с точки зрения расходов, сбережений и инвестиций, а также в плане здоровья", - объяснила Скиннер.

Партнеры примерно одного возраста, добавила она, смогут заниматься одинаковыми активностями на выходных, честно разделять обязанности по уходу за детьми и даже путешествовать с одинаковыми целями.

В подтверждение своих слов специалистка сослалась на исследования, доказывающие, что уровень удовлетворенности отношениями снижается с течением времени у пар со значительной разницей в возрасте.


