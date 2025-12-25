25 декабря 2025

Названа главная ошибка женщин в приложениях для знакомств

Женщины при поиске партнера в дейтинг-приложениях часто используют слишком много фильтров, считает генеральный директор сервиса знакомств Teamo Анна Гришачева.

главную ошибку, которая мешает найти пару, она назвала в разговоре с "Лентой.ру".

По мнению Гришачевой, сложности с поиском партнера могут возникнуть, когда фильтров становится слишком много, а их значимость не всегда соотносится с реальными основами долгосрочных отношений. Например, многие женщины уделяют много внимания росту мужчины или его знаку зодиака.

"Речь не идет о том, чтобы отказываться от действительно важных для себя вещей, но женщинам важно понять, какие критерии критичны для построения здоровых отношений, а какие на дистанции долгих лет совместной жизни не играют решающей роли", - пояснила Гришачева.

Чтобы повысить шансы на успешное знакомство, специалистка посоветовала составить список действительно значимых качеств и так называемых "красных флагов", а затем расставить их по степени важности. Это позволит пересмотреть требования и сосредоточиться на действительно базовых ценностях, уверена она.


