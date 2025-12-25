Названы самые модные образы для свиданий на улице в мороз

Создательница и главный дизайнер бренда женской одежды Polina Repik Полина Репик назвала самые модные образы для свиданий на улице в мороз.

Как передает Day.Az, соответствующий комментарий поступил в распоряжение "Ленты.ру".

Эксперт считает, что почувствовать себя на таком свидании комфортно помогут вещи, которые одновременно удерживают тепло и визуально подчеркивают фигуру. Так, для встречи на улице идеально подойдут свитеры и поло из кашемира. Их можно сочетать с анораками, а также с юбкой длины миди или мини.

Кроме того, специалист порекомендовала обратить внимание на головные уборы из кашемира. "Шапки, шарфы и перчатки не просто завершают образ, а делают его цельным и продуманным. Кстати, если вы не хотите, чтобы укладка потеряла форму во время долгой прогулки, капор - идеальное решение. Он согреет, защитит от ветра и при этом сохранит прическу в порядке", - пояснила Репик.

В заключение собеседница издания упомянула длинное шерстяное пальто. "Правильные лекала, длина и посадка делают образ женственным без усилий. Зимняя палитра не ограничивается стандартными черным, серым, белым и коричневым. Теплые яркие тона, например, желтый или оранжевый, а также классический винный или оттенок хаки отлично завершат образ", - отметила дизайнер.