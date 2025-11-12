12 ноября 2025

12 ноября 2025 15:10

Назван продукт, вызывающий хронический стресс

Ученые выявили новые возможные риски, связанные с употреблением продуктов, подслащенных кукурузным сиропом с высоким содержанием фруктозы. Исследование на молодых самках крыс линии Sprague-Dawle показало, что регулярное потребление HFCS-сладкой воды увеличивало массу надпочечников - признак хронического стресса, а также удлиняло эстральные циклы, свидетельствующие о нарушениях репродуктивной функции. Работа опубликована в журнале Nutritional Neuroscience (NutNeuroscience), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы - один из наиболее распространенных подсластителей, используемый в газированных напитках, соусах, выпечке и другой переработанной пище. Его массовое распространение связывают с ростом потребления добавленных сахаров. Ранее многочисленные исследования уже показали, что чрезмерное употребление продукта способствует ожирению, резистентности к инсулину, жировой болезни печени и повышенному риску сердечно-сосудистых заболеваний.

В новом эксперименте крысы на протяжении восьми недель получали воду с разными видами сахаров - фруктозой, сахарозой или сиропом. Животные, потреблявшие кукурузный сироп, пили больше жидкости, ели меньше пищи, но при этом показали самые выраженные изменения в работе стрессовой системы и мозга.

Анализ экспрессии генов в гипоталамусе показал изменения в работе генов, отвечающих за регуляцию цикла сна и бодрствования, а также в активности гена Engrailed-2, который у человека связывают с риском развития расстройств аутистического спектра.

Авторы подчеркивают, что данные свидетельствуют о том, что высокое потребление кукурузного сиропа с высоким содержанием фруктозы может негативно влиять на работу нервной системы, включая механизмы стресса и развития мозга.


