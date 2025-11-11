11 ноября 2025

Врач рассказала об универсальной позе для сна

Единой оптимальной позы для сна не существует, заявила BBC Science Focus врач общей практики из Лондона Ниш Манек, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Медик отметила, что сон на левом боку может быть полезен при рефлюксе или беременности. В первом случае такая поза может иметь значение из-за того, что желудок расположен так, что вероятность попадания кислоты в пищевод снизится. А при беременности сон на левом боку советуют для снижения давления на печень и улучшения притока крови к плоду, хотя на правом боку спать тоже можно.

"Для большинства людей приоритетом должны быть комфорт, поддержка позвоночника и качественный сон - в любом удобном положении", - подчеркнула Манек.

Она добавила, что человек чаще всего просыпается не в той позе, в которой засыпал.


