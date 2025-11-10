10 ноября 2025

10 ноября 2025 12:12

Ведущий «Модного приговора» объяснил, как носить флиску в городе

Ведущий "Модного приговора", стилист Александр Рогов, объяснил, как носить флиску в городе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Настало время флисовых джемперов, худи и анораков! Сегодня флиска - это полноценный модный предмет гардероба, который можно интегрировать в ваши ежедневные городские образы. Такие кофты особенно понравятся любителям гопкора...удобно и функционально. А еще я рекомендую попробовать замиксовать флисовую куртку не со спортивными брюками и джинсами, а со строгой костюмной юбкой или с романтичным платьем в цветочек", - написал Рогов. 


Просмотров: 149

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Мода

3 июня 17:29

  • 2 311
В Баку представлен социальный проект в сфере детской моды - ФОТО

Мода

14 мая 11:43

  • 2 336
Burberry ждут массовые сокращения

Мода

27 марта 16:50

  • 3 412
Модные в 2000-х микрошорты назвали трендом весны и лета

Мода

16 марта 12:24

  • 3 804
Moncler Grenoble провела показ коллекции осень-зима 2025 ​​в Куршевеле - ФОТО

Мода

15 марта 10:20

  • 3 519
"Конец Gucci" - в сети возмущены новым назначением в компании

Мода

18 июля 2024 08:34

  • 6 468
Названо значение платья Кейт Миддлтон на финале Уимблдона

Мода

12 апреля 2024 22:22

  • 7 108
Скончался модельер Роберто Кавалли

Мода

10 октября 2023 09:20

  • 8 769
5 самых модных принтов осени-2023

Мода

20 февраля 2023 11:27

  • 14 200
Фея Красоты - ОБЗОР модельера Севиндж Мамедовой - ФОТО (R)

Мода

6 октября 2022 16:00

  • 12 914
Самая модная обувь осени 2022 года