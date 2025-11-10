Ведущий «Модного приговора» объяснил, как носить флиску в городе

Ведущий "Модного приговора", стилист Александр Рогов, объяснил, как носить флиску в городе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Настало время флисовых джемперов, худи и анораков! Сегодня флиска - это полноценный модный предмет гардероба, который можно интегрировать в ваши ежедневные городские образы. Такие кофты особенно понравятся любителям гопкора...удобно и функционально. А еще я рекомендую попробовать замиксовать флисовую куртку не со спортивными брюками и джинсами, а со строгой костюмной юбкой или с романтичным платьем в цветочек", - написал Рогов.