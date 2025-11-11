11 ноября 2025

11 ноября 2025 11:40

Названо самое недооцененное упражнение в фитнесе

Директор по исследованиям в области спортивной медицины в клинике Мэйо Эндрю Джагим назвал самое недооцененное упражнение в фитнесе. Об этом сообщает Men Today, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Эксперт рекомендовал делать отжимания. Он заявил, что при регулярном выполнении они укрепляют корпус, улучшают осанку и общую физическую подготовку. Правильная техника включает в себя положение планки с руками чуть шире плеч, прямую линию тела от макушки до пяток, локти под углом около 45 градусов, активный корпус и напряженные ягодиц.

Джагим посоветовал начинать делать отжимания от стены, а затем переходить к варианту с опорой на скамью или колени. Далее следует перейти к отжиманиям с ногами на возвышении, узким отжиманиям на трицепс или с дополнительным весом.


Просмотров: 147

