Названы проявляющиеся во время сна признаки стресса

Кардиолог Аурелио Рохас рассказал, что во время сна у человека могут проявляться признаки дневного стресса.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, его слова приводит издание Deia.

"Если вы спите, согнув запястья и сжав кулаки, скрещиваете руки, стискиваете челюсти, морщите лицо, хватаетесь за шею во сне, поднимаете одну руку или даже обе, спите в позе эмбриона, скрещиваете ноги, поднимаете или скрещиваете одну ногу над другой, крепко сжимаете подушку, это признаки того, что уровень стресса и кортизола в вашем организме очень высок", - предупредил Рохас.

Тем временем испанские врачи из Университетской клиники Наварры дали несколько советов для снижения уровня стресса. Среди эффективных стратегий борьбы с ним специалисты назвали отказ от табака, алкоголя и кофе, регулярные занятия спортом, сбалансированное питание, соблюдение режима сна. Также могут быть полезны прослушивание расслабляющей музыки, хобби, повышение самооценки с помощью психолога и времяпрепровождение с семьей.