10 ноября 2025

10 ноября 2025 10:12

Раскрыт способ избежать «эффекта квадратной головы» после дневного сна

Сомнолог, кандидат медицинских наук, эксперт телеканала "Доктор" София Черкасова объяснила, почему после дневного сна человек может чувствовать себя разбитым.

Как передает Day.Az, способы избежать этого состояния она раскрыла беседе с "Лентой.ру".

По словам врача, причиной плохого самочувствия после сна днем являются физиологические процессы, запускающиеся в случае если человек проспал слишком долго. "Если человек днем погрузился в стадию глубокого сна, серотонин начинает вырабатываться слишком активно и может влиять на сосудистый тонус. Из-за этого возникают разбитость и головная боль", - объяснила она.

Чтобы избежать подобных негативных последствий, Черкасова посоветовала следовать универсальной формуле безопасного дневного отдыха и спать 15-20 минут. Этого достаточно, чтобы стать бодрее, при этом за это время человек не успеет погрузиться в глубокий сон и не получит "эффект квадратной головы". При этом просыпаться, по ее словам специалистки, надо не позднее, чем в три часа дня - это позволит избежать проблем с засыпанием ночью.

Если же человек проснулся разбитым, Черкасова посоветовала прогуляться, сделать несколько физических упражнений или выпить чашку чая или кофе, чтобы нормализовать тонус сосудов.


Просмотров: 97

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Здоровье

19 сентября 09:45

  • 1 149
Эндокринолог рассказала о связи диабета и лишнего веса

Здоровье

24 мая 12:16

  • 2 527
Врач предупредил об опасных последствиях солнечного удара

Здоровье

22 апреля 12:00

  • 4 687
Как научить ребенка запоминать (R)

Здоровье

15 марта 18:35

  • 3 865
108-летняя работающая парикмахерша поделилась секретами долголетия

Здоровье

8 ноября 2024 11:10

  • 5 570
Нейрофизиология на страже памяти и интеллекта (R)

Здоровье

24 сентября 2023 11:00

  • 13 649
«Вода соле»: как сделать простейший напиток, ускоряющий похудение и улучшающий сон

Здоровье

26 апреля 2023 13:50

  • 12 260
Диета при язве желудка - рассказывает диетолог Гюнай Мамедова

Здоровье

11 апреля 2023 09:35

  • 16 428
Возможно ли омоложение без пластических операций? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

3 апреля 2023 12:45

  • 15 760
Волшебное средство от морщин: ботулотоксин или ботокс - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

30 марта 2023 11:30

  • 14 815
Мезотерапия или биоревитализация? В чем разница? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева