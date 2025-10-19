19 октября 2025

19 октября 2025 14:05

Онколог перечислил главные факторы риска рака груди

Врач-онколог, профессор Александр Серяков перечислил главные факторы риска рака груди.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, в беседе с "Радио 1", специалист отметил, что с раком молочной железы в течение жизни сталкивается каждая восьмая женщина, и факторы риска не ограничиваются лишь наследственностью. По его словам, помимо генетики, важную роль играют образ жизни, курение, употребление алкоголя, лишний вес и экология.

Эксперт подчеркнул, что здоровый образ жизни является эффективным способом профилактики. Снизить риск помогают нормальный вес, физическая активность и сбалансированное питание. Особое значение он придал рациону, отметив, что онкологи и кардиологи чаще рекомендуют средиземноморскую диету с упором на овощи и фрукты.

Он также обратил внимание на важность контроля гормонального фона. Прием гормональных контрацептивов и заместительной терапии в менопаузе, по его словам, возможен только после консультации с гинекологом, так как эти препараты могут повышать риск развития гормонозависимых опухолей.

Онколог добавил, что женщинам с семейной историей рака молочной железы необходимо проходить генетическое тестирование, в первую очередь - на наиболее распространенные мутации.


