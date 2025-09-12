12 сентября 2025

12 сентября 2025 09:11

Врач поделилась советами по подготовке к беременности

Всего 3-6 месяцев грамотного планирования беременности значительно повышают шансы на вынашивание и рождение здорового ребенка, сообщила врач-репродуктолог, акушер-гинеколог Гюнай Салаева.

Как передает Day.Az, советами по подготовке она поделилась с россиянками в беседе с "Лентой.ру".

Особое внимание специалист призвала обратить на фолиевую кислоту, которая предотвращает дефект нервной трубки. Для накопления необходимого уровня стоит начинать ее прием за 3 месяца до зачатия и использовать дозировку 800 микрограмм в сутки. Также в целях профилактики осложнений важно следить за витамином D в организме, дефицит которого встречается крайне часто, указала эксперт.

"Не менее значимы сбалансированное питание с достаточным количеством белка - 1,5 грамма на килограмм веса, Омега-3 и антиоксидантов, а также умеренная физическая активность - около 150 минут кардионагрузок в неделю. Регулярное употребление алкоголя снижает фертильность, а никотин ускоряет истощение яичников", - поделилась гинеколог.

Для составления оптимального плана подготовки к зачатию, по ее словам, важно оценить состояние здоровья обоих партнеров. Для этого рекомендуется пройти базовое обследование. Для женщины оно включает исследование на гормоны, TORCH-инфекции, общий анализ крови, ферритин, витамин D, фемофлор, а также УЗИ органов малого таза и молочных желез. Для мужчины - спермограмму, MAR-тест, анализы на инфекции, передающиеся половым путем.

"Грамотная подготовка к беременности ускоряет восстановление после родов, позволяя полностью сосредоточиться на радостях материнства".

"Важно: если беременность не наступает в течение года или 6 месяцев, если вам больше 35, не откладывайте визит к репродуктологу. Современная медицина может решить большинство проблем при своевременном обращении", - заключила акушер.


