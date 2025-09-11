11 сентября 2025

11 сентября 2025 16:18

Врач назвала последствия ношения коротких юбок зимой

Акушер-гинеколог, врач УЗИ-диагностики Анастасия Слизова рассказала, может ли ношение коротких юбок и капроновых колготок привести к бесплодию и циститу.

Как передает Day.Az, в беседе с агентством RuNews24.Ru 9 сентября она отметила, что женская репродуктивная система чувствительна к переохлаждению. Короткие юбки и тонкие колготки сами по себе не вызывают болезней, однако недостаточная защита от холода может ослабить иммунитет и спровоцировать обострение скрытых инфекций.

По словам врача, цистит часто связывают с переохлаждением, но на самом деле его вызывают микроорганизмы. Если в организме уже есть воспаление или не соблюдается гигиена, бактерии могут спровоцировать цистит и даже пиелонефрит.

Она подчеркнула, что мини-юбки не приводят к бесплодию. Главный риск связан с инфекциями, передающимися половым путем: они могут вызвать непроходимость маточных труб и другие осложнения.

Слизова добавила, что важно не только тепло одеваться, но и поддерживать иммунитет с помощью сна, правильного питания и снижения стресса, а также своевременно лечить инфекции, сообщает 360.ru.


