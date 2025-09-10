Терапевт рассказала о связанных с тяжелыми болезнями головных болях

Головная боль может быть неспецифическим признаком многих заболеваний и требует тщательной дифференциальной диагностики.

Как передает Day.Az, об этом доцент кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Ирина Волгина рассказала во вторник, 9 сентября.

Врач отметила, что головная боль может быть признаком повышенного артериального давления, например при гипертонической болезни. В таких случаях боль локализуется в затылке или распространяется на другие области, дополнительными симптомами могут быть тошнота, рвота, головокружение, мелькание "мушек" перед глазами. Кроме того, боли возникают при нарушении кровотока по сонным артериям, гормональных нарушениях и атеросклерозе.

"Головная боль может быть признаком онкологии или сосудистой патологии головного мозга. Всё более частой проблемой становится мигрень. Это заболевание характеризуется наиболее интенсивной головной болью и часто сопровождается тошнотой, рвотой, светобоязнью и аурой", - сказала Волгина в разговоре с Lenta.Ru.

По словам специалиста, еще одной причиной частой головной боли может быть снижение зрения или другие причины, связанные с поражением глаз. Она добавила, что часто встречается головная боль напряжения - последствие физического и эмоционального перенапряжения, при этом локализация может быть любой.