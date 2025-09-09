9 сентября 2025

9 сентября 2025 16:31

Развеян популярный миф о раке груди

Рак молочной железы не всегда сопровождается развитием опухоли, поэтому регулярная самодиагностика может быть неэффективной мерой защиты от заболевания.

Как передает Day.Az, об этом изданию Daily Mail рассказала хирург-онколог Лорен Рэмси (США).

Врач отметила, что за последние 20 лет заболеваемость раком молочной железы среди молодых женщин (в возрасте до 50 лет) выросла на 10 %. Ученые связывают такие изменения со злоупотреблением алкоголем, искусственными подсластителями и ультра-обработанными продуктами. Последние представляют собой еду, произведенную в промышленных условиях (на фабриках или в фастфуд-заведениях).

По словам эксперта, во многих случаях рак молочной железы невозможно выявить самостоятельно. Дело в том, что при этом заболевании не всегда развиваются опухоли, которые обнаруживаются при пальпации.

"Изменение цвета кожи, выделения из сосков, отеки, едва заметная боль и воспаление подмышечных лимфоузлов тоже могут быть признаками. К другим симптомам относится изменение формы или размера груди", - уточнила доктор Рэмси.

Хирург добавила, что маммография также не является стопроцентно эффективным способом выявления рака молочной железы.

"Чем плотнее грудь, тем сложнее выявить отклонения от нормы при маммографии. Женщинам с такой особенностью рекомендуется проходить комплексные обследования", - заключила медик. 


Просмотров: 98

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Здоровье

24 мая 12:16

  • 1 827
Врач предупредил об опасных последствиях солнечного удара

Здоровье

22 апреля 12:00

  • 3 960
Как научить ребенка запоминать (R)

Здоровье

15 марта 18:35

  • 3 147
108-летняя работающая парикмахерша поделилась секретами долголетия

Здоровье

8 ноября 2024 11:10

  • 4 880
Нейрофизиология на страже памяти и интеллекта (R)

Здоровье

24 сентября 2023 11:00

  • 12 886
«Вода соле»: как сделать простейший напиток, ускоряющий похудение и улучшающий сон

Здоровье

26 апреля 2023 13:50

  • 11 594
Диета при язве желудка - рассказывает диетолог Гюнай Мамедова

Здоровье

11 апреля 2023 09:35

  • 15 735
Возможно ли омоложение без пластических операций? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

3 апреля 2023 12:45

  • 15 093
Волшебное средство от морщин: ботулотоксин или ботокс - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

30 марта 2023 11:30

  • 14 125
Мезотерапия или биоревитализация? В чем разница? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

22 марта 2023 22:58

  • 10 916
Арнольд Шварценеггер поделился простой стратегией похудения