Развеян популярный миф о раке груди

Рак молочной железы не всегда сопровождается развитием опухоли, поэтому регулярная самодиагностика может быть неэффективной мерой защиты от заболевания.

Как передает Day.Az, об этом изданию Daily Mail рассказала хирург-онколог Лорен Рэмси (США).

Врач отметила, что за последние 20 лет заболеваемость раком молочной железы среди молодых женщин (в возрасте до 50 лет) выросла на 10 %. Ученые связывают такие изменения со злоупотреблением алкоголем, искусственными подсластителями и ультра-обработанными продуктами. Последние представляют собой еду, произведенную в промышленных условиях (на фабриках или в фастфуд-заведениях).

По словам эксперта, во многих случаях рак молочной железы невозможно выявить самостоятельно. Дело в том, что при этом заболевании не всегда развиваются опухоли, которые обнаруживаются при пальпации.

"Изменение цвета кожи, выделения из сосков, отеки, едва заметная боль и воспаление подмышечных лимфоузлов тоже могут быть признаками. К другим симптомам относится изменение формы или размера груди", - уточнила доктор Рэмси.

Хирург добавила, что маммография также не является стопроцентно эффективным способом выявления рака молочной железы.

"Чем плотнее грудь, тем сложнее выявить отклонения от нормы при маммографии. Женщинам с такой особенностью рекомендуется проходить комплексные обследования", - заключила медик.