Эксперт рассказал об антидепрессивных свойствах лаванды

Определенные растения помогают бороться с депрессией наравне с антидепрессантами.

Как передает Day.Az, об этом рассказал "Газете.Ru" доцент кафедры госпитальной терапии имени академика П.Е. Лукомского Института клинической медицины Пироговского Университета Евгений Таратухин.

"Лаванда, а именно ее экстракты, показали эффективность в борьбе с депрессией во множестве исследований. Эфирное масло лаванды, например, используется в виде препарата "Силексан" в Германии", - сообщил специалист.

В отличие от большого списка побочных эффектов от антидепрессантов, у эфирного масла лаванды, по мнению Таратухина, отсутствуют противопоказания. Однако при использовании натуральных экстрактов стоит помнить и об возможных аллергических реакциях.

Так же врач заметил, что следует отличать экстракт лаванды, то есть эфирное масло, от парфюмерной отдушки и вообще запахом лаванды в духах.

"Только настоящая лаванда, так называемая английская, Lavandula angustifolia, используется в клинических исследованиях. Именно ее экстракты показали эффективность, но они могут быть разного качества и разной чистоты. Нельзя применять внутрь эфирное масло низкого качества", - заключил доцент.