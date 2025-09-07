7 сентября 2025

7 сентября 2025 09:31

Названа неожиданная опасность популярного вида обуви

Ученые Пермского Политеха предупредили: популярные кроксы, ставшие элементом городской моды и повседневного гардероба, могут быть опасны для здоровья. Несмотря на комфорт и практичность, их конструкция не обеспечивает стопе необходимой фиксации и поддержки.

Как передает Day.Az, об этом "Газете.Ru" сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

По словам доцента кафедры "Вычислительная математика, механика и биомеханика" Владислава Никитина, нога в кроксах совершает избыточные движения, а мышцы ног и спины вынуждены компенсировать нестабильность. Это нарушает естественный перекат стопы и приводит к неправильному распределению нагрузки, повышая риск подвернуть ногу. Кратковременное ношение вызывает усталость, а длительное способно спровоцировать хронические проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Особенно вредны такие сабо для людей с плоскостопием, высоким сводом стопы или слабым связочным аппаратом, поскольку обувь не имеет жесткого супинатора и не позволяет корректно использовать ортопедические стельки.

К рискам добавляются и гигиенические факторы.

"Влажная и теплая среда внутри обуви - идеальный инкубатор для бактерий и грибков, если не мыть и не просушивать кроксы после каждого использования", - отметила доцент кафедры "Химия и биотехнологии" ПНИПУ Анастасия Зорина.

В такой среде активно размножаются стафилококки, коринебактерии и грибки, вызывающие микозы.

Эксперты признают, что у кроксов есть и преимущества: они удобны для пляжа, походов в душ или прогулок по воде, где важна легкая дезинфекция и защита от острых предметов. Но для длительной ходьбы, работы "на ногах" и тем более для спорта они непригодны.

"В этих случаях лучше выбирать качественные кроссовки с амортизацией и возможностью установки индивидуальных ортопедических стелек", - резюмировал Никитин. 


