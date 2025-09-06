Врач рассказ о влиянии лишнего веса на развитие рака у женщин

Лишний вес влияет на развитие рисков различных видов рака, в частности молочной железы и яичников. Злокачественные опухоли репродуктивных органов в 30% случаев приходятся на пациентов с избыточной массой тела.

Как передает Day.Az, об этом рассказал врач-онкогинеколог "СМ-Клиника" Радмир Ахмеров с "Газетой.Ru".

"Лишний вес повышает риск развития онкологических заболеваний как у мужчин, так и у женщин, в первую очередь это рак молочной железы, тела матки (эндометрия) и яичников. Причем опухоли репродуктивных органов у полных пациенток (если индекс массы тела выше 30) часто ведут себя непредсказуемо и быстро развиваются", - рассказал врач.

Он объяснил это тем, что у полных пациенток иммунитет сильно ослаблен. Из-за этого иммунной системе сложно нормально функционировать и вырабатывать необходимое количество клеток-макрофагов. Данные клетки уничтожают различные патогенные бактерии и раковые клетки.

Ахмеров добавил, что понимание механизмов влияния ожирения на развитие рака в яичниках помогает врачам разрабатывать новые методы лечения.