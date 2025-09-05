5 сентября 2025

5 сентября 2025 09:10

Развеян миф о том, что вода с лимоном помогает похудеть

Вода с лимоном не помогает похудеть, если не нормализован режим питания и питья, рассказала "Газете.Ru" профессор РАН, заведующая кафедрой гастроэнтерологии и диетологии Пироговского университета Татьяна Строкова, передает Day.Az.

"Поддержанию нормальной массы тела способствуют только рациональное питание, соответствующее нормам физиологических потребностей с учетом возраста, пола и физической активности. Если человек имеет избыточную массу тела и ожирение, ни один продукт при регулярном его применении не поможет снизить вес. Необходимо осознать режим питания, минимизировать количество перекусов. И только после консультации диетолога возможно составить сбалансированный рацион, на котором пациент начнет снижать вес. Лимон в данной ситуации не является панацеей", - объяснила Строкова.

Кроме того, пациентам с гиперацидными состояниями (это состояния, при которых увеличивается продукция желудочного сока, возрастает концентрация соляной кислоты) регулярный прием напитков с лимоном может даже навредить, приведя к негативным последствиям со стороны желудочно-кишечного тракта.

"Если говорить о лимоне, то он содержит большое количество витамина С и регулярное, но разумное его количество может быть профилактикой, например, инфекций, заболеваний полости рта. Но большие дозы витамина С у лиц с заболеваниями ЖКТ и склонностью к мочекаменной болезни могут иметь негативные последствия. Например, пациенты, страдающие гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью, могут отмечать усиление изжоги и жжения при приеме кислой жидкости", - заключила врач. 


