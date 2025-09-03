3 сентября 2025

3 сентября 2025 12:51

Раскрыт неочевидный признак деменции на ранней стадии

Преступное поведение в среднем возрасте может указывать на раннее начало нейродегенеративного расстройства. К такому выводу пришли ученые из Института когнитивных функций человека и нейробиологии Общества Макса Планка.

Как передает Day.Az, результаты исследования опубликованы в журнале Translational Psychiatry (TransPsy).

Ученые провели систематический метаанализ 14 исследований, которые охватили более 230 тысяч человек. В работах рассматривалось, какие изменения в поведении могут предшествовать развитию деменции. Оказалось, что домогательства, повреждение имущества, кражи и нарушения правил дорожного движения встречались у людей среднего возраста на ранних стадиях деменции чаще, чем в общей популяции. Однако после постановки диагноза пациенты совершали такие действия реже, чем здоровые люди.

Исследователи отметили, что криминальная активность была наиболее распространена при поведенческой форме лобно-височной деменции (более чем у половины обследованных). Также она наблюдалась при семантическом варианте первичной прогрессирующей афазии (40% испытуемых). Первичная прогрессирующая афазия (ППА) - нейродегенеративное заболевание, характеризующееся постепенной утратой речевых функций.

Реже преступления совершали люди при сосудистой деменции и болезни Гентингтона (15%). Самые низкие показатели были зафиксированы в подгруппах болезни Альцгеймера (10%) и паркинсонического синдрома (менее 10%).

Исследование также показало, что мужчины с деменцией чаще, чем женщины, демонстрировали криминально рискованное поведение. При этом большинство пациентов ранее в жизни не совершали правонарушений.

Дополнительно ученые изучили структурные различия мозга, связанные с этим типом поведения. У людей с деменцией, склонных к криминалу, наблюдалась более выраженная атрофия височной доли. При таких изменениях могут возникать импульсивность и апатия. Авторы работы объяснили, что рискованное криминальное поведение также может быть обусловлено расторможенностью - снижением способности контролировать эмоции и скоростью принятия решений. 


