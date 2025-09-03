Врач рассказала о риске депрессии у женщин в период менопаузы

Период менопаузы, наступающий примерно в возрасте от 45 до 55 лет, знаменует не только окончание репродуктивного периода, но и вызывает глубокую перестройку всего организма, что значительно повышает риск возникновения эмоциональных нарушений.

Как передает Day.Az, о связи между менопаузой и развитием депрессивных состояний у женщин 3 сентября "Известиям" рассказала врач-психотерапевт АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Ирина Крашкина.

Она объяснила, что ключевым фактором, влияющим на психическое состояние, становится резкое снижение уровня эстрогенов и прогестерона. Эти гормоны играют ключевую роль в регуляции работы нейромедиаторов, отвечающих за эмоциональную стабильность и устойчивость к стрессовым нагрузкам.

"Нарушение баланса серотонина и дофамина приводит к нестабильности настроения, повышенной раздражительности и тревожности. Дополнительным отягчающим фактором выступает повышенная чувствительность организма к стрессу на фоне гормональной перестройки, а также бессонница, которая часто сопровождает менопаузальный период", - указала Крашкина.

Особенностью депрессивных состояний в этот период является их способность маскироваться под различные телесные симптомы. Пациентки могут обращаться к врачам с жалобами на хроническую усталость, головные и мышечные боли, в то время как медицинские обследования не выявляют серьезных органических нарушений. За этими физическими проявлениями часто скрывается психическое истощение. К эмоциональным симптомам относятся ощущение внутренней пустоты, потеря интереса к ранее значимым видам деятельности, трудности с концентрацией внимания, а также изменения аппетита и веса.

Для снижения риска развития депрессивных состояний врач рекомендует комплексный подход, включающий регулярную физическую активность, которая помогает нормализовать сон и улучшить настроение; сбалансированное питание с акцентом на продукты, богатые омега-3 кислотами и витаминами группы В; соблюдение режима сна и применение психологических практик, таких как медитация и дыхательные упражнения. В некоторых случаях может быть показана заместительная гормональная терапия, однако решение о ее назначении принимается строго индивидуально после компетентной оценки состояния здоровья пациентки.

Важнейший аспект успешного преодоления этого переходного периода - психологическая поддержка со стороны близких, участие в специализированных группах поддержки и своевременное обращение за профессиональной медицинской помощью. Как отметила Крашкиина, менопауза представляет собой естественный этап жизни женщины, который при должной поддержке может стать не кризисом, а новой точкой личностного роста.