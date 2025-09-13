13 сентября 2025

13 сентября 2025 09:27

Назван простой способ достичь глубокого сна

Регулярная физическая активность, даже в небольшом объеме, помогает спать глубже и восстанавливаться эффективнее. К такому выводу пришли исследователи из Техасского университета в Остине. Результаты их работы опубликованы в Journal of Physical Activity and Health (JPAH), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В течение нескольких месяцев ученые отслеживали уровень активности и качество сна студентов с помощью носимых устройств. Выяснилось, что для качества сна важен не объем нагрузки, а ее регулярность. Участники, которые двигались ежедневно - даже всего по 10 минут в умеренном или интенсивном темпе - чаще достигали фазы глубокого сна. Это способствовало лучшему самочувствию и устойчивому настроению на следующий день.

Отмечается, что во время сна человек проходит четыре стадии. Специалисты выделяют три фазы медленного сна (NREM) и одну фазу быстрого сна (REM). Во время третьей фазы медленного сна происходит замедление мозговых волн и подавление физиологических процессов человека. Сердцебиение и дыхание также замедляются. Фаза глубокого сна обычно занимает 13-23% от общего времени сна у взрослого человека, и ее нарушение может приводить к множеству проблем.

По словам ученых, даже легкие прогулки или короткие перерывы на разминку положительно влияют на качество ночного отдыха. По словам авторов, регулярное движение может быть эффективнее, чем попытка выполнить всю недельную норму активности за один-два дня.


