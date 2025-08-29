Ученые рассказали об опасности нерегулярного сна для людей с больным сердцем

Недавнее исследование Оклендского университета здравоохранения и наук (ОШСУ) показало, что нерегулярный сон увеличивает риск осложнений у пациентов с сердечной недостаточностью.

Как передает Day.Az, об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Science Daily (SD).

В ходе исследования было обнаружено, что пациенты с даже умеренной нерегулярностью сна в два раза чаще сталкиваются с серьезными осложнениями в течение шести месяцев. Это может проявляться в виде повторных госпитализаций или даже летального исхода.

"Важно ложиться спать и просыпаться в одно и то же время для поддержания общего здоровья. Наше исследование показывает, что постоянство режима сна может быть особенно важно для взрослых с сердечной недостаточность", - рассказал ведущий автор исследования, доктор философии, доцент лаборатории сна, хронобиологии и здоровья Школы сестринского дела Университета штата Огайо (OHSU) Брук Шафер.

В опросе приняли участие 32 пациента, госпитализированных с острым декомпенсированным состоянием сердечной недостаточности. В течение недели после выписки пациенты фиксировали в дневниках время отхода ко сну, подъема и дневных снов. По результатам наблюдения участников разделили на группы с регулярным и умеренно нерегулярным сном.

Исследование показало, что из 21 пациента, пережившего клиническое событие в течение шести месяцев после выписки, 13 были умеренно нерегулярными сонниками, а восемь - с регулярным графиком сна. У нерегулярных пациентов риск осложнений был более чем в два раза выше.

Ученые подчеркивают, что даже учет сопутствующих заболеваний и расстройств сна не снижает риска осложнений у пациентов с нерегулярным сном.

"Улучшение регулярности сна может быть недорогим терапевтическим подходом для смягчения побочных эффектов у взрослых с сердечной недостаточностью", - заключили авторы исследования.

Шейфер добавила, что результаты исследования укрепляют связь между регулярностью сна и здоровьем сердечно-сосудистой системы. Во время сна, в состоянии покоя, артериальное давление и частота сердечных сокращений снижаются. Однако вариативность во времени сна может нарушать механизмы, регулирующие работу сердечно-сосудистой системы. Как он уточнил, нерегулярный сон может привести к негативным последствиям, особенно для людей с сердечной недостаточностью.