28 августа 2025

28 августа 2025 16:08

Раскрыт легкий способ смягчения последствий недосыпа

Качество сна оказалось главным фактором психического благополучия у молодых людей, а употребление фруктов и овощей может частично компенсировать негативный эффект недосыпа.

Как передает Day.Az, к такому выводу пришли исследователи из Новой Зеландии, Великобритании и США, опубликовавшие работу в журнале PLOS One.

В исследовании приняли участие более 2 тысяч человек в возрасте от 17 до 25 лет. Часть из них вела дневники питания и сна, а также использовала фитнес-трекеры для отслеживания физической активности. Результаты показали: лучшее качество сна сильнее всего связано с улучшением настроения и психологического состояния, на втором месте - регулярное употребление фруктов и овощей.

Даже небольшие изменения в образе жизни - на один-два дополнительных часа сна, на порцию овощей или на 10 минут физической активности больше обычного - давали ощутимый эффект. Причем выше среднего уровень потребления фруктов и овощей снижал последствия плохого сна, а хороший сон помогал чувствовать себя лучше даже при менее здоровом рационе.

Авторы отмечают: молодые люди часто сталкиваются с высоким уровнем стресса - от учебы и финансовых трудностей до социальных факторов. Поэтому простые привычки вроде сна, питания и активности могут стать ключом к поддержанию психического здоровья.


Просмотров: 90

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Здоровье

24 мая 12:16

  • 1 692
Врач предупредил об опасных последствиях солнечного удара

Здоровье

22 апреля 12:00

  • 3 801
Как научить ребенка запоминать (R)

Здоровье

15 марта 18:35

  • 3 005
108-летняя работающая парикмахерша поделилась секретами долголетия

Здоровье

8 ноября 2024 11:10

  • 4 737
Нейрофизиология на страже памяти и интеллекта (R)

Здоровье

24 сентября 2023 11:00

  • 12 731
«Вода соле»: как сделать простейший напиток, ускоряющий похудение и улучшающий сон

Здоровье

26 апреля 2023 13:50

  • 11 455
Диета при язве желудка - рассказывает диетолог Гюнай Мамедова

Здоровье

11 апреля 2023 09:35

  • 15 586
Возможно ли омоложение без пластических операций? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

3 апреля 2023 12:45

  • 14 957
Волшебное средство от морщин: ботулотоксин или ботокс - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

30 марта 2023 11:30

  • 13 985
Мезотерапия или биоревитализация? В чем разница? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

22 марта 2023 22:58

  • 10 764
Арнольд Шварценеггер поделился простой стратегией похудения