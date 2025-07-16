16 июля 2025

16 июля 2025 10:06

Диабет связали со скрытым повреждением сердца у женщин

Женщины с диабетом второго типа значительно чаще сталкиваются с ранними, скрытыми поражениями сердца, даже при полном отсутствии симптомов. К такому выводу пришли ученые из Университетской больницы Лестера (Великобритания).

Как передает Day.Az, результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Cardiovascular Magnetic Resonance (JCMR).

За основу работы ученые взяли данные четырех крупных исследований, проведенных в Центре биомедицинских исследований NIHR в Лестере. У 46% участниц с диабетом второго типа обнаружили признаки коронарной микрососудистой дисфункции - нарушения кровотока в мелких сосудах сердца. Среди мужчин этот же показатель составил 26%.

Во всех случаях у пациентов не было подтвержденного диагноза. Также испытуемые не жаловались на какие-либо симптомы. Однако высокоточное МРТ-обследование выявило серьезные скрытые изменения.

Как отметили исследователи, факторы риска проявляются по-разному у мужчин и женщин. У женщин микрососудистые нарушения чаще связаны с избыточной массой тела, тогда как у мужчин - с высоким артериальным давлением.

"Наши данные указывают на необходимость пересмотра подходов к оценке риска сердечно-сосудистых заболеваний и применения гендерно-специфических стратегий", - пояснил соавтор исследования, доктор Гаурав Гульсин.

Ученые добавили, что полученные результаты особенно важны для профилактики: контроль веса у женщин и артериального давления у мужчин может помочь замедлить развитие сердечной недостаточности - одного из самых частых осложнений при диабете второго типа. 


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