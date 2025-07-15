Врач рассказал об опасности теплового удара для сердечно-сосудистых больных

Тепловой удар от перегрева на солнце может привести к потере сознания, и поэтому лучше пережидать пик солнечной активности с 12 до 16 часов дня в помещении.

Как передает Day.Az, об этом рассказал терапевт и кардиолог Филипп Кузьменко.

По словам врача, в зоне риска теплового удара находятся люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, потому что в жаркую погоду кровь становится немного гуще. В результате у таких людей повышается опасность получить инфаркт или инсульт.

"Тепловой удар - повышение температуры выше нормы длительное время, когда резервы организма уже не справляются, когда потоотделение уже не помогает, когда душное помещение и пот не испаряется, то от перегрева может в буквальном смысле перегреться мозг, и человек теряет сознание", - сказал Кузьменко в беседе с Lenta.Ru.

Медик подчеркнул, что если кто-то потерял сознание на жаре, его нужно сразу же перенести в тень и напоить водой, сообщает 360.ru. При этом пожилому человеку может потребоваться скорая помощь.

Кардиолог отметил, что если есть возможность, в жару следует включать дома кондиционер или вентилятор, а также можно обливаться холодной водой, либо обливать простыню и ее накинуть на себя. Кроме того, очень важно пить прохладную воду, сообщается на сайте kp.ru.