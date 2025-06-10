10 июня 2025

10 июня 2025 18:00

Губы на миллион без единой иглы

Полные губы - не просто тренд, а настоящая бьюти-одержимость последних лет. Причём всё чаще хочется выглядеть естественно: никаких уколов, только грамотный уход и пара хитростей.

Особенно сейчас, когда лицо - и, в частности, губы - постоянно в фокусе на видеозвонках, передает Day.Az со ссылкой на pravda.ru.

Хорошая новость: добиться визуального объёма можно и без помощи косметолога. Вот четыре способа, которые работают не хуже инъекций - и куда приятнее в применении.

1. Блеск с эффектом "вау"

Эпоха глянцевых губ снова с нами - но теперь без липкости и дискомфорта. Современные формулы не только визуально увеличивают губы, но и заботятся о коже, увлажняя её. Главное - база. Нанесите увлажняющий бальзам, чтобы избавиться от шелушений и создать гладкую поверхность. И уже сверху - блеск, который подчеркнёт объем.

2. LED-уход - не только для лица

Область вокруг рта часто игнорируют, а зря. Она может "старить" лицо даже при идеальном макияже. Важно не маскировать, а активизировать коллаген и кровообращение. Светотерапия (LED-устройства) справляется с этим отлично: кожа выглядит более упругой, а губы - ярче и объемнее.

"Выработка коллагена и усиление притока крови - ключ к естественному увеличению губ".

3. Лёгкое покалывание

Топовые бренды предлагают местные средства с пчелиным эффектом - без боли, но с результатом. Да, он временный, зато губы выглядят пухлее, а стоимость в разы ниже, чем у филлеров. И никакого дискомфорта, связанного с "замороженным" лицом.

4. Магия омбре

Макияж в стиле 90-х вернулся - и стал хитрым лайфхаком. Карандаш на пару тонов темнее губ плюс блеск в центре - и ваши губы визуально увеличиваются. Особенно круто смотрятся нейтральные, тёплые оттенки. А для монохромного образа можно использовать даже контурную пудру в роли карандаша.


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