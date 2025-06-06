6 июня 2025

6 июня 2025 14:12

Назван фактор усиления эффективности иммунного ответа

Ученые из Университета Окленда обнаружили, что дневной свет может усиливать способность иммунной системы бороться с инфекциями. Исследование, опубликованное в Science Immunology, показало, что ключевые клетки иммунитета - нейтрофилы - активнее уничтожают бактерии в светлое время суток, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Нейтрофилы - самые многочисленные белые кровяные клетки в организме человека. Они первыми прибывают в очаг воспаления и уничтожают патогены. В ходе эксперимента ученые использовали модель прозрачных рыбок данио-рерио, геном которых во многом схож с человеческим. Прозрачность тела рыбок позволила наблюдать поведение иммунных клеток в реальном времени.

Выяснилось, что нейтрофилы обладают собственными циркадными часами, которые синхронизируются с циклом дня и ночи. Именно под действием света эти часы активируют внутренние механизмы, усиливающие антибактериальные функции клеток. В условиях дневного освещения нейтрофилы быстрее реагировали на воспаление и эффективнее уничтожали бактерии.

По словам авторов, открытие может стать основой для создания новых препаратов, направленных на регуляцию циркадных ритмов иммунных клеток. Это позволит повысить эффективность иммунного ответа при воспалительных и инфекционных заболеваниях. Сейчас исследователи сосредоточены на изучении точных молекулярных механизмов, с помощью которых свет влияет на работу клеток иммунной системы.


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