26 мая 2025

26 мая 2025 15:05

Что нужно женщинам для репродуктивного здоровья

Кандидат медицинских наук, диетолог Андрей Бобровский в беседе с "Радио 1" заявил, что нельзя выделить конкретный продукт, влияющий на женскую репродуктивность, потому что это целая совокупность.

"Для женщин это профилактика избыточного веса, водорастворимые витамины А, В, Е, С. По микроэлементам это магний, калий, цинк. Из продуктов, конечно, есть так называемые суперфуды, например, ягоды Годжи, но там нет такого уникального состава, который невозможно получить из других продуктов", - сказал эксперт.

По его словам, конкретные продукты можно рекомендовать в силу индивидуальных женских особенностей.

"Допустим, низкое содержание витамина D, значит, рекомендуем витамины. Он это узкие рекомендации, которые не носят широкого универсального характера", - отметил диетолог.


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