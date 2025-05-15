15 мая 2025

15 мая 2025 16:02

Женщина 10 лет страдала от боли в спине, не подозревая об опухоли

Женщина из Шотландии, страдавшая от болей в спине в течение 10 лет, обнаружила, что это была опухоль позвоночника.

Как передает Day.Az, об этом пишет NDTV.

Джули Коулман рассказала, что боли в спине у нее появились в 2014 году, когда она была беременна своим сыном. Врачи объяснили дискомфорт давлением на седалищный нерв и заверили, что боли исчезнут после родов. Однако ситуация со временем усилилась, мешая выполнять даже самые простые повседневные задачи.

В течение следующего десятилетия женщина регулярно обращалась к разным врачам общей практики в одной клинике, которым жаловалась на острую стреляющую боль в ногах. Вместо полноценного обследования ей выписывали обезболивающие и направляли на физиотерапию.

"Я думала, что так и буду жить всю оставшуюся жизнь", - говорит Джули.

Только в декабре 2024 года женщине наконец назначили МРТ, которое показало наличие крупной опухоли внутри спинного мозга. В январе ей провели операцию по удалению новообразования, однако повреждение нервов уже стало необратимым.

После операции у Коулман диагностировали паралич правой ноги ниже колена. Сейчас она передвигается с костылями на короткие расстояния, а для более длительных перемещений вынуждена пользоваться инвалидной коляской.

Несмотря на трудности, женщина сохраняет боевой дух. Она готовится к свадьбе со своим женихом Стивеном, которая состоится в июле. Ее сын проведет ее к алтарю, а сама Джули будет использовать костыли во время церемонии.


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