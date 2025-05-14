14 мая 2025

14 мая 2025 13:16

Как преодолеть тягу к сладкому во время диеты

Многие люди при похудении не могут справиться с тягой к сладкому. 

Как передает Day.Az, диетолог Кристина Баррантес в беседе с изданием Vanity Fair назвала способы решения этой проблемы.

Как отметила Баррантес, тягу к сладкому можно преодолеть с помощью включения в рацион достаточного количества клетчатки, белка и полезных жиров. В качестве примера она привела такие продукты, как киноа, гречка, просо, яблоки и ягоды. Альтернативой сахару могут стать различные сиропы и изюм, которые дадут сладость, но без скачков глюкозы в крови.

Кроме того, специалистка порекомендовала включать в рацион положительно влияющие на микробиом кишечника ферментированные продукты, так как при его нарушении усиливается тяга к сладкому. 

Также эксперт посоветовала съедать горсть орехов или немного овощных чипсов, поскольку они являются очень сытными. В заключение диетолог отметила пользу йоги и медитации для снятия стресса, который усиливает потребность в сахаре.


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