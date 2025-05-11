Назван возраст, в котором в организме усиливается воспаление

В возрасте 55 лет и старше в организме усиливаются воспалительные процессы, связанные с повреждением клеток и ослаблением здоровья.

Как передает Day.Az, об этом изданию Wellness Pulse рассказал диетолог и пищевой биохимик Кристофер Родс (США).

Врач объяснил, что хроническое, "вялотекущее" воспаление отличается от острого, которое необходимо организму для заживления повреждений и борьбы с патогенами.

"С возрастом наша иммунная система все хуже различает "своих" и "чужих" в организме. Это снижает его способность бороться с инфекциями и приводит к чрезмерной выработке провоспалительных молекул, которые нарушают естественный гомеостаз нашего организма и мешают работе других клеток", - объяснил ученый.

Согласно результатам большинства исследований, усиление воспаления в организме у людей начинается в возрасте 55 лет и старше. Однако точный показатель варьируется от человека к человеку.

Диетолог объяснил, что время запуска "возрастного" воспаления зависит от таких факторов, как наличие физической нагрузки, диета, уровень стресса и микробиом кишечника. Также влияние оказывают окружающая среда и генетическая предрасположенность.

Ожирение, диабет второго типа и сердечно-сосудистые заболевания способствуют гиперактивности иммунной системы, усугубляя и ускоряя процесс воспаления. Однако, по мнению врача, такое воздействие можно компенсировать изменением образа жизни.

Доктор Родс объяснил, что именно рацион питания определяет, как иммунная система регулируется на клеточном уровне. Для ее нормальной работы необходимо потреблять омега-3 кислоты (оливковое масло, жирную рыбу), цельнозерновые продукты, овощи и бобовые. Также нельзя забывать о фруктах и ягодах, богатых противовоспалительными компонентами, такими как полифенолы и антиоксиданты.