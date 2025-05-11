Какие черты мужчины особенно ценят женщины на первом свидании?

Создать идеальный образ на свидании мужчинам бывает непросто. Общество по-прежнему ожидает, что мужчины будут уступчивыми в отношениях с женщинами. Однако от мужчин также ожидают амбициозности, напористости и привлекательности, чтобы заинтересовать женщин.

Как передает Day.Az, YourTango рассказал, какие качества сделают мужчину неотразимым для жженщины уже на первом свидании.

1. Уверенность

Уверенность может стать решающим фактором в свиданиях. Женщины любят уверенных в себе мужчин. Большинство не считают привлекательными неловких, отчаянных и неуверенных в себе мужчин.

Исследование 2017 года показало, что "высокая самооценка предсказывает начало отношений, а низкая самооценка предсказывает разрыв отношений... Самооценка влияет на то, происходят ли в отношениях важные изменения, а переживание этих изменений влияет на дальнейшее развитие самооценки".

2. Психологическая устойчивость / способность противостоять неудачам

Получить отказ или расстаться может быть разрушительно. Независимо от того, как она ведет себя с вами, никогда не преследуйте ее. Дайте ей знать, что вы заинтересованы. Покажите ей, что она вам нравится. Но не старайтесь изо всех сил добиваться ее.

3. Тайна

Нелегко понравиться женщинам, если у вас нет природного магнетического обаяния. Однако вы можете научиться быть более привлекательным. Исследование 2010 года показало, что неопределенность может усилить влечение у женщин, потому что она усиливает их мысли о мужчинах.

Для мужчин это означает научиться привлекательному языку тела, иметь хорошие манеры, одеваться со вкусом, говорить честно и гладко, быть надежным, но также оставлять немного таинственности. Это поможет вам произвести хорошее первое впечатление и понравиться ей больше.

4. Самоуважение

Если вы хотите, чтобы женщины любили вас, то вам нужно начать с любви к себе. Как вы можете ожидать, что кто-то полюбит вас, если вы не любите себя? Избавьтесь от всех сомнений в себе и жалости к себе.

"Высокая самооценка также положительно влияет на счастье партнера в отношениях", - говорится в исследовании 2016 года, которое также показало, что "воспринимаемое [самоуважение] и надежная привязанность между партнерами объясняют, почему самооценка полезна в романтических отношениях".