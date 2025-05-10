Медик предупредила о важности выявления аллергии до беременности

Предрасположенность к аллергии формируется задолго до того, как ребенок впервые сталкивается с внешним аллергеном, причем всё начинается еще до его рождения.

Как передает Day.Az, директор по лабораторной медицине и производству медицинской компании "ЛабКвест" и "Q-Клиника", кандидат медицинских наук Любовь Станкевич рассказала "Известиям", почему будущим родителям нужно выяснить собственный аллергический статус еще до планирования беременности.

По ее словам, если хотя бы один из родителей страдает от аллергии, вероятность ее развития у ребенка значительно возрастает. Если аллергики оба - риск еще выше. Но многие будущие родители об этом не задумываются.

"Порой даже сам человек не знает, что у него есть аллергия, особенно если она проявляется слабо или вовсе скрыта. В таких случаях в организме уже может происходить сенсибилизация: иммунная система незаметно "запоминает" аллерген и начинает формировать антитела. При следующей встрече с этим веществом может случиться сильная реакция, вплоть до анафилаксии. И это может произойти как у взрослого, так и у ребенка, даже если у него раньше никогда не было никаких проявлений аллергии", - уточнила она.

Эксперт добавила, что родители часто считают: если нет очевидной реакции на продукт - значит, аллергии нет. Однако это заблуждение. Например, ребенок может съесть определенную еду без симптомов, а при повторном употреблении, особенно на фоне других факторов, разовьется тяжелая реакция. Это особенно опасно с продуктами, которые не всегда едят в чистом виде, например орехи, морепродукты, мед. Они могут попасть в организм в составе соуса, десерта или любого промышленного блюда и вызвать острую реакцию. При этом единственный надежный способ определить наличие сенсибилизации - это лабораторные тесты.

"Современные тесты, особенно молекулярные, позволяют выявить не просто чувствительность к экстракту вещества, а реакцию на конкретные молекулы, которые вызывают аллергию. Это дает возможность точнее определить, насколько велик риск развития тяжелой реакции и какие именно продукты или вещества представляют опасность. Например, при аллергии на пыльцу березы может наблюдаться перекрестная реакция на яблоки, персики, вишню. Такие вещи невозможно предугадать без точной диагностики", - объяснила Станкевич.

Она подчеркнула, что особенно важна молекулярная диагностика в тех случаях, когда аллергия проявляется нестандартно - в виде хронического насморка, сухого кашля или усталости.

Один из самых точных методов - тест на аллергию с помощью аллергочипа, который позволяет определить чувствительность к сотням аллергенов одновременно. Это важно не только для ребенка, у которого уже есть симптомы, но и для родителей, даже если они считают себя "неаллергиками", отметила специалист. Склонность к аллергии может быть скрытой и передаваться по наследству. Если выявить это заранее, то можно избежать серьезных последствий, вплоть до анафилактического шока у ребенка при первом контакте с аллергеном.

"Нельзя надеяться, что исключение пары продуктов решит проблему. Аллергия- сложный иммунологический процесс, требующий точной диагностики. Она не лечится наблюдением или "методом исключения". Без понимания, какие именно молекулы вызывают реакцию, ни одна диета не будет эффективна. Более того, попытки самостоятельно определить причину могут только навредить. Всё это упущенное время, неверное лечение, хроническое воспаление и замедление развития", - заключила Станкевич.