15 мая 2025

15 мая 2025 09:22

Вредно ли хрустеть пальцами - объяснил врач

Пальцами можно хрустеть, если хруст не сопровождается болью или отеком, рассказал "Газете.Ru" врач травматолог-ортопед клиники "Будь Здоров" Виталий Скакун, передает Day.Az.

"Характерный звук при хрусте пальцами возникает из-за синовиальной жидкости, которая заполняет суставные полости. При резком растяжении сустава (например, при сгибании пальца) давление внутри капсулы падает, газовые пузырьки (азот, углекислый газ) схлопываются - это и есть "хруст". Сам по себе хруст не связан с трением хрящей и не повреждает суставные поверхности. Если суставы здоровы, то такой хруст не может вызвать артрит, артроз или другие заболевания суставов рук", - объяснил врач.

Тем не менее, если хруст сопровождается болью, отеком или скованностью, - это может сигнализировать о патологии, например, остеоартрите или травме связок.

"Если повреждены связки или сухожилия, резкие движения могут усугубить состояние. Также хруст опасен при воспалении: артрит, бурсит или тендинит требуют ограничения нагрузки на суставы. Не паникуйте, если хруст безболезненный и не сопровождается отеком, но обратитесь к врачу, если появилась боль, покраснение или ограничение движений, хруст возник после травмы", - заключил доктор.


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