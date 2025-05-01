Назван аромат, который помогает женщинам расслабиться

Ароматерапевт и аромапсихолог Наталья Гришина рассказала, что ароматы во многом отражают психофизическое состояние человека.

Как передает Day.Az, в беседе с "Радио 1", эксперт отметила, что одни запахи, которые ассоциируются с бодростью, энергией, а другие могут расслаблять.

"Все цветочные ароматы девушку расслабляют, гармонизируют. Они подходят для романтического момента, поэтому если выбирать розы, жасмин, лаванду, то можно попасть в точку", - рассказала Гришина.

Она добавила, что в воздухе можно распылять цитрусовые ароматы - апельсина, лимона, мандарина, грейпфрута, они ассоциируются с энергией и бодростью.