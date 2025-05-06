6 мая 2025

6 мая 2025 09:20

Женщинам назвали продукт для облегчения боли во время менструации

Диетолог Сандра Моньино заявила, что боль во время менструации можно облегчить с помощью изменений в рационе. В беседе с изданием 20minutos она назвала продукт, который женщинам стоит есть каждый день в этот период, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Как отметила Моньино, за неделю до менструации стоит включить в рацион рыбу. Омега-3 в ее составе способствует выработке серотонина, благодаря которому повышается настроение, и облегчению боли при воспалительных процессах в организме. Кроме того, врач посоветовала употреблять богатые железом продукты, так как его уровень снижается из-за потери крови, что чревато отсутствием энергии.

По словам медика, при менструации также важно включать в рацион еду, которая богата витамином С. При этом от сахара лучше отказаться вовсе. В заключение Моньино призвала спать по семь-девять часов, некоторое время находиться на солнце для усвоения витамина D, пить много воды для борьбы с обезвоживанием и не отказываться полностью от физических нагрузок, но снизить их интенсивность.


Просмотров: 115

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Здоровье

22 апреля 12:00

  • 2 198
Как научить ребенка запоминать (R)

Здоровье

15 марта 18:35

  • 1 407
108-летняя работающая парикмахерша поделилась секретами долголетия

Здоровье

8 ноября 2024 11:10

  • 3 225
Нейрофизиология на страже памяти и интеллекта (R)

Здоровье

24 сентября 2023 11:00

  • 11 184
«Вода соле»: как сделать простейший напиток, ускоряющий похудение и улучшающий сон

Здоровье

26 апреля 2023 13:50

  • 9 983
Диета при язве желудка - рассказывает диетолог Гюнай Мамедова

Здоровье

11 апреля 2023 09:35

  • 14 037
Возможно ли омоложение без пластических операций? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

3 апреля 2023 12:45

  • 13 464
Волшебное средство от морщин: ботулотоксин или ботокс - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

30 марта 2023 11:30

  • 12 413
Мезотерапия или биоревитализация? В чем разница? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

22 марта 2023 22:58

  • 9 163
Арнольд Шварценеггер поделился простой стратегией похудения

Здоровье

13 февраля 2023 00:29

  • 9 604
Названы основные опасности намеренного заражения ветрянкой