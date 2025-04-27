Раскрыты причины интенсивного выпадения волос у женщин

Удивительно, но каждый волос проходит четыре стадии жизни. Этот цикл повторяется снова и снова - и от ваших привычек зависит, насколько долго волосы будут оставаться в фазе роста.

Как передает Day.Az об этом пишет pravda.ru.

Анаген - стадия роста

Это активный период, когда волосы прибавляют в длине. Длится он от 3 до 5 лет. В этот момент корни работают на полную, обеспечивая рост до 1,2 см в месяц.

Катаген - фаза остановки

Процесс занимает примерно 10 дней. В это время питание волоса прекращается, рост останавливается, и начинается подготовка к следующей фазе.

Телоген - фаза покоя

Она длится около трёх месяцев. Волос не растёт, но остаётся на голове. В этот момент "отдыхают" до 15% всех волосков.

Экзоген - момент прощания

После отдыха волос выпадает, освобождая место для нового. Так запускается новый цикл. Это нормально - старое должно уйти, чтобы пришло новое.

Что мешает волосам расти

Проблема - не всегда в генах. Частое мытьё, жёсткие шампуни, высокая температура укладки и стрессы могут нарушать естественный процесс. Добавьте сюда дефицит железа или витаминов, и вот уже волосы сдаются первыми.

Но хорошая новость в том, что вы можете помочь своим волосам:

Питайтесь правильно. Белки, витамины группы B, железо - всё это нужно не только телу, но и голове.

Используйте масла и мягкий уход. Речь не о чудо-средствах, а об умеренности и регулярности.

Снижайте стресс. Серьёзно. Это не эзотерика, а прямая связь с гормональным фоном.

Вы не ускорите цикл, но можете сделать его крепче. И волосы - тоже.