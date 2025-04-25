25 апреля 2025

25 апреля 2025 10:11

Эксперты представили данные о женщинах, решивших прервать беременность

Агентство стратегических инициатив (АСИ) совместно с Минздравом провело анонимный опрос среди женщин, обратившихся за прерыванием беременности, чтобы составить их социально-демографический портрет. 

Как передает Day.Az, данные опроса опубликовало издание "Ведомости".

Исследование показало, что большинство респонденток находятся в возрасте 30-39 лет (49%), причем 25% из них - в группе 35-39 лет. Каждая пятая женщина (20%) относится к возрастной категории 25-29 лет, а 15% - к 20-24 годам. Меньше всего в выборке оказалось девушек младше 20 лет (5%) и женщин старше 40 (11%).

Более половины опрошенных (51%) состоят в официальном браке и живут с партнером, 15% находятся в незарегистрированных отношениях, а 11% разведены. У 36% женщин уже есть двое детей, у 25% - один ребенок, у 16% - трое. При этом 17% респонденток детей не имеют, а 48% никогда ранее не делали абортов.

Среди ключевых причин, мешающих рождению ребенка, лидируют жилищные проблемы: 28% женщин указали на отсутствие собственного жилья или стесненные условия. Еще 18% опасаются, что не смогут обеспечить ребенка "всем самым лучшим", а 16% ссылаются на низкие доходы. Несмотря на это, 37% респонденток выразили желание стать матерью, отмечая такие позитивные факторы, как стабильные отношения с партнером (29%), хорошее здоровье (26%) и материальную обеспеченность (35%).


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