Названы основные плюсы и минусы "бежевых мам"

Спокойная обстановка дома, нейтральные цвета в интерьере, качественные игрушки натуральных оттенков - все это про тренд "бежевые мамы", рассказала преподаватель Московского института психологии (МИП), клинический, детский и подростковый психолог Елена Харитонцева.

Как передает Day.Az, в беседе с "Лентой.ру" она назвала его плюсы и минусы.

"В соцсетях появилось целое направление современных мам, которые возвели в культ бежевый цвет. Все началось с западных звезд, которые активно продвигали тему минималистичного интерьера и одежды белого и бежевого цветов. Это стильно и красиво смотрится на фото. А что будет, если перенести это на нашу реальную жизнь?" - поделилась психолог.

По словам эксперта, нейтральные цвета позволяют убрать визуальный шум и тем самым снизить нагрузку на мозг. Для маленьких деток рекомендовано использовать спокойные цвета, чтобы не перевозбуждать и без того еще незрелую нервную систему ребенка, обозначила она. Однако чрезмерное увлечение нейтральностью чревато негативными последствиями, сообщила специалист.

Кроме того, бежевые мамы, по ее словам, гордятся тем, что не кричат и не срываются на детей. Так, негативные чувства и их интенсивные проявления находятся под запретом. При этом ребенку становится сложно научится выражать злость и разочарование, которые он периодически испытывает, а также принимать себя, когда он злится или когда ему обидно.

"Родительская задача - научить ребенка проявлять активность, поддержать его в этом, сделать так, чтобы в более взрослом возрасте ребенок смог полностью обойтись без родителя. Самостоятельность предполагает выбор. Выбор из только бежевого - это отсутствие выбора. Особенно для ребенка, предпочитающего контрастные и основные цвета. Основные цвета - это желтый, синий и красный. Поэтому и игрушки для детей делают яркими и привлекающими внимание", - обратила внимание эксперт.

Она также отметила, что детские психологи рекомендуют давать ребенку возможность выбора с раннего возраста, задавая вопросы: "Какая тебе погремушка нравится: желтая или красная?", "Что ты на завтрак хочешь: омлет или кашу?", "Какое платье сегодня наденешь в садик: голубое или фиолетовое?".