Определена идеальная тренировка для подготовки тела к лету

Фитнес-эксперт Ирина Ротач назвала лучшую тренировку для подготовки фигуры к лету.

Как передает Day.Az, ее слова приводит Men Today.

Тренер рекомендовала выполнять планку с приведением коленей, упражнения скалолаз и берпи, бег на месте, приседания с махами, выпады с прыжками, отжимания, а также "Джампинг Джек". Для последнего необходимо сделать шаг в сторону правой ногой, одновременно поднимая руки над головой, затем вернуться в исходное положение и повторить с левой стороны.

Ротач добавила, что нужно обратить внимание на рацион и создать в нем дефицит калорий. При этом тренировки могут ускорить процесс похудения и улучшить здоровье.