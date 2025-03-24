24 марта 2025

24 марта 2025 09:43

Эксперт рассказала об алкогольных напитках, не вызывающих отеков

Во избежание отеков на лице и теле можно заменить шампанское и вино на водку или текилу. 

Как передает Day.Az, об этом рассказала бьюти-эксперт, владелица и креативный директор сети клиник эстетической медицины и пластической хирургии Omny Beauty Clinic Ирина Шапиро в беседе с "Газетой.Ru".

"К сожалению, многие считают, что один, два или даже три бокала шампанского или вина за вечер - это норма. Но на самом деле для нашего организма это серьезное испытание. Лучше заменить их настоящей мексиканской текилой или качественной водкой с pH 8,0 или выше", - порекомендовала эксперт.

По словам Шапиро, в результате употребления этих напитков в небольшом количестве отеки не появляются. Однако она уточнила, что женщинам не следует позволять себе более 50 мл или 100 мл водки или текилы, чтобы в дальнейшем не было отеков.

Кроме того, бьюти-эксперт призвала сократить такой способ досуга до одного-двух раз в неделю, а лучше до двух раз в год. В обратном случае, как указала Шапиро, с отеками не поможет даже правильный выбор алкоголя.


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