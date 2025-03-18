Дерматолог рассказал как избавиться от прыщей

Заболевания кожи нельзя диагностировать без личного осмотра пациента, рассказал дерматовенеролог, косметолог Александр Быканов.

Как передает Day.Az, о том, как правильно назначать лечение, он побеседовал с KP.RU.

"Есть "золотое" правило современной дерматологии: любые заболевания кожи диагностируются исключительно путем внешнего осмотра и опроса пациента. Точка!" - раскрыл врач. Он добавил, что сдавать анализы, чтобы выбрать правильное лечение при акне, не нужно.

Шаповалов также назвал глупостью так называемые "карты прыщей", согласно которым появление акне в той или иной области лица свидетельствует о проблемах с определенными органами.