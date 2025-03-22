Врач развеяла миф о женских гормонах

Эндокринолог, эксперт проекта Деменция.net Наталья Севастьянова развеяла распространенный миф о гормонах. О том, какое популярное мнение об этих биологически активных веществах не соответствует действительности, она рассказала в разговоре "Лентой.ру", передает Day.Az.

Хотя гормоны часто делят на "мужские" и "женские", все они присутствуют в организме каждого человека, отметила врач. Она уточнила, что в зависимости от пола меняется только их концентрация.

По словам Севастьяновой, гормон эстроген, который считается женским, поддерживает эластичность кожи и сосудов и защищает от сердечно-сосудистых рисков. "Его больше в организме женщин и, к слову, именно поэтому у представителей сильного пола инфаркты случаются чаще", - отметила доктор.

Гормон прогестерон, который особенно важен в период беременности, нужен не только для репродуктивной функции, но и для спокойствия и качественного сна. "Здоровый сон - основа профилактики когнитивных нарушений. Если человек плохо спит, сложно говорить о хорошей работе мозга", - подчеркнула Севастьянова.

Врач добавила, что нормальный уровень эстрогена и прогестерона необходим и для женщин, и для мужчин. "Баланс гормонов критически важен для здоровья", - заключила доктор.