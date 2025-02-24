Женщинам указали на причины боли внизу живота

Боль внизу живота, особенно если она возвращается после окончания действия обезболивающих препаратов, нельзя игнорировать, предупредила гинеколог Екатерина Волкова. На характерные признаки опасной боли внизу живота она указала женщинам в Telegram-канале, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Волкова объяснила, что тянущая боль внизу живота может возникать из-за варикоза вен в малом тазу. В этом случае она появляется в момент возбуждения или после оргазма, а также при долгом сидении или стоянии. Еще одной частой причиной болезненных ощущений внизу живота, по ее словам, являются различные гинекологические заболевания: миома матки, эндометриоз, спайки, киста яичника.

Кроме того, резкая боль с одной стороны живота может указывать на внематочную беременность, продолжила врач. В этом случае, по ее словам, этот симптом чаще всего сопровождается задержкой менструации или нарушением цикла в виде мазни, падением давления и обмороком. При этом острая интенсивная боль в совокупности с температурой, интоксикацией, тошнотой характерна для воспаления матки и придатков, добавила гинеколог. Также спазмы внизу живота могут возникать при стрессе или при неготовности к половому контакту.